ROHKEM KUI SPORT | Jooksusammul palverännak läbi Hiiumaa

Kõik sai alguse sellest, et meie maakodu asub Lahemaal Oandu-Ikla matkatee alguse vahetus läheduses. Kuna armastan väga sealsetes metsades joosta, sattusin sageli liikuma ka RMK matkateel. Nii juhtuski, et vaatasin korduvalt puudel olevaid matkatee tähiseid ja mõtlesin, mis võiks olla seal raja teises otsas. Ühel hetkel, kui logistika paika sai, hakkasin lihtsalt minema. Etappide kaupa, iga korraga natuke kaugemale või siis lähemale – kuidas võtta.