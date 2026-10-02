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ROHKEM KUI SPORT | Jooksusammul palverännak läbi Hiiumaa

Hiiumaa RMK matkaraja joostes läbimise juures peab Kristiina Nurk kõige keerulisemaks läbi mere jooksmist. Ja tema juttu tasub uskuda, sest naine on seitsme aasta jooksul joostes läbinud kõik Eestis leiduvad RMK matkarajad. Viimaseks oligi 234 kilomeetri pikkune Heltermaa-Ristna-Sarve. Hiiu Lehe palvel pani Kristiina oma loo kirja.
Kristiina Nurk läbis Hiiumaa RMK 234 kilomeetri pikkuse matkaraja joostes. | Erakogu

Kõik sai alguse sellest, et meie maakodu asub Lahemaal Oandu-Ikla matkatee alguse vahetus läheduses. Kuna armastan väga sealsetes metsades joosta, sattusin sageli liikuma ka RMK matkateel. Nii juhtuski, et vaatasin korduvalt puudel olevaid matkatee tähiseid ja mõtlesin, mis võiks olla seal raja teises otsas. Ühel hetkel, kui logistika paika sai, hakkasin lihtsalt minema. Etappide kaupa, iga korraga natuke kaugemale või siis lähemale – kuidas võtta. 

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