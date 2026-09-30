Hiiumaa Metsaselts leiab, et uue kaitseala hind saare majandusele ja metsaomanikele on liiga kõrge. Kaitseala piirkonna elanikud ja suvitajad ütlevad, et just metsade säilimine on osa Hiiumaa elukeskkonnast ja pikaajalisest majanduslikust väärtusest.
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VASTASSEIS | Hiiumaa metsade tulevikust on kaks vastandlikku vaadet (lisatud poolt ja vastu seisukohad)
Hiiumaa metsa looduskaitseala eelnõu jõudnud ministeeriumide kooskõlastusringile ning arutelu kaitseala vajalikkuse üle on taas üles kerkinud. Hiiumaa Metsaselts palub kaitseala loomise peatada. Kohalikud elanikud ja suvitajad sellega lõpuni minna.
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