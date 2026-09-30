VASTASSEIS | Hiiumaa metsade tulevikust on kaks vastandlikku vaadet (lisatud poolt ja vastu seisukohad)

Hiiumaa Metsaselts leiab, et uue kaitseala hind saare majandusele ja metsaomanikele on liiga kõrge. Kaitseala piirkonna elanikud ja suvitajad ütlevad, et just metsade säilimine on osa Hiiumaa elukeskkonnast ja pikaajalisest majanduslikust väärtusest.