Pidulikult kaunistatud saali oodati Ellenit pisukese hingevärinaga – kas üdini tagasihoidlik naine ehk ei pööra ukselt tagasi? Aga ei, nooremate kolleegide saatel sisenes imeilusas sinises kleidis Ellen, küll juba liigutuspisaratest punetavate silmadega, ja istus esiritta.
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49 AASTAT LASTE HEAKS | Vigri lapsi kasvatanud Ellen Jõhvik saadeti pidulikult pensionile
Kõrgessaare Vigri lasteaia kasvataja Ellen Jõhvik lootis vaikselt pensionile minna, aga selle asemel tegi lasteaia pere talle ilusa lahkumispeo. Saali olid kogunenud praegused ja endised kolleegid, lapsevanemate ja valla esindajad.
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