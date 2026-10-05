49 AASTAT LASTE HEAKS | Vigri lapsi kasvatanud Ellen Jõhvik saadeti pidulikult pensionile

Pidulikult kaunistatud saali oodati Ellenit pisukese hingevärinaga – kas üdini tagasihoidlik naine ehk ei pööra ukselt tagasi? Aga ei, nooremate kolleegide saatel sisenes imeilusas sinises kleidis Ellen, küll juba liigutuspisaratest punetavate silmadega, ja istus esiritta.