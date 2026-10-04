MUUDATUS | Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodipileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu

„Sagedasti saarte ja mandri vahel lendavale inimesele annab perioodipilet võimaluse oma lennud kolmeks kuuks ette planeerida. Selle hinnaga saab teha 12 ühe suuna lendu. Nädalavahetuse lisatasu kaotamine tähendab, et laupäeval ja pühapäeval saab lennata senisest soodsamalt,“ ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.