„Sagedasti saarte ja mandri vahel lendavale inimesele annab perioodipilet võimaluse oma lennud kolmeks kuuks ette planeerida. Selle hinnaga saab teha 12 ühe suuna lendu. Nädalavahetuse lisatasu kaotamine tähendab, et laupäeval ja pühapäeval saab lennata senisest soodsamalt,“ ütles regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.
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MUUDATUS | Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodipileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10-protsendiline hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma 1. novembril.
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