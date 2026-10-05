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PILTUUDIS

PILTUUDIS | Karu tegutsemisjälgi on avastatud Kalanas

Kalana elanik Peeter Keek avastas eelmisel nädalal oma kodu ümbruses jälgi karu tegutsemisest.
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Karu tegutsemisest Kalana kandis annab aimu värske "hunnik". | Foto: Peeter Keek

Silma jäi värske “hunnik”, äsja lahti tõmmatud

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