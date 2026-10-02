Muutunud on pigem laste igapäev ja koos sellega ka kooli roll. Kui varem tuli suur osa liikumisest õues mängides, rattaga sõites või sõpradega palli mängides justkui iseenesest, siis nüüd tuleb selleks teadlikult rohkem võimalusi luua.
AMET
MÜÜT MURTUD | Liikumisõpetajad: Lapsed tahavad endiselt joosta ja mängida
Jutt sellest, et tänapäeva lapsed enam liikuda ei taha, ei leia liikumisõpetajatega rääkides kuigi palju kinnitust. Lapsed tahavad endiselt joosta, mängida ja võistelda ning paljud käivad kooli kõrvalt trennis.
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