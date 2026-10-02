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SALARETSEPT | Hiiumaa parima moosi sisu jääb meestele saladuseks

Hiiumaa selleaastane absoluutne moosikeetmise tšempion Anni Üksik Vahtrepa külast keetis valmis suussulava suvikõrvitsa-sidrunimoosi.

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Sügislaadal võitnud suvikõrvitsa-sidrunimoosi tuli Annil veel juurde keeta, sest sõbradki tahtsid seda maitsta. | Foto: Eike Meresmaa

Hiidlaste sügislaadal osutus Anni moos kõikide maitsjate lemmikuks. Tema moos mekkis enim nii rahvale kui ka Hiiu Lehe žüriile. 

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