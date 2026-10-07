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PÄÄSTE

TULEKAHJU | Orjakus põles saunamaja lausleekides (Lisatud fotod)

Kolmapäeva hommikul sai häirekeskus teate Orjaku külas põlevast saunamajast.
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Orjakus põles saunamaja. | Foto: Päästeamet

Häirekeskus sai põlengust

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