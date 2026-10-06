VALIK TEHTUD | Hiiumaa Spordiliidu uueks peasekretäriks saab Minni Simsalu

Simsalu on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala rakenduskõrgharidusega. Varem on ta töötanud finantsjuhi ja asjaajajana ning olnud kaasprodutsent, projektide koordinaator ja projektiassistent.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Panga juhi Olavi Lepa sõnul piiravad saare ettevõtete arengut energia- ja logistikakulud ning turismi hooajalisus.
UUDISED
Soome Ohutusjuurdluskeskuse raporti järgi viis mullu 17. mail Eura lennuvälja lähistel kahe helikopteri kokkupõrkeni grupilennule sarnane lendamine, mille puhul polnud pilootide omavaheline paiknemine ja...
GALERIID
Hiljuti ametisse astunud hiidlasest majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ütles Hiiumaad külastades, et saared on ettevõtluse konkurentsitingimuste mõttes turutõrke piirkond ning selle olukorra leevendamisega...
PÄÄSTE
Esmaspäeval sõitis Reigi külas põdraga kokkupõrget vältinud kaubik kraavi. Juht viga ei saanud, kuid sõiduki pakiruumis olnud mahutist hakkas lekkima diislikütust.