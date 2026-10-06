KOPTERIÕNNETUS | Selgusid viie hukkunuga õnnetuse põhjused

Uurimise järgi lendasid kopterid samal marsruudil ühise sihtkoha poole grupilennule sarnasel moel. Kopterite asend ja kaugus teineteise suhtes muutusid lennu jooksul. Uurijad tõid välja, et ilma kokkulepitud paiknemise ja tegevusviisideta on teise õhusõiduki liikumist väga keeruline prognoosida ning see suurendab kokkupõrkeriski.