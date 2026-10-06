Uurimise järgi lendasid kopterid samal marsruudil ühise sihtkoha poole grupilennule sarnasel moel. Kopterite asend ja kaugus teineteise suhtes muutusid lennu jooksul. Uurijad tõid välja, et ilma kokkulepitud paiknemise ja tegevusviisideta on teise õhusõiduki liikumist väga keeruline prognoosida ning see suurendab kokkupõrkeriski.
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KOPTERIÕNNETUS | Selgusid viie hukkunuga õnnetuse põhjused
Soome Ohutusjuurdluskeskuse raporti järgi viis mullu 17. mail Eura lennuvälja lähistel kahe helikopteri kokkupõrkeni grupilennule sarnane lendamine, mille puhul polnud pilootide omavaheline paiknemine ja tegevusviisid ilmselt kokku lepitud. Õnnetuses hukkus viis eestlast: ettevõtjad Oleg Sõnajalg, Mihkel Kapp, Priit Jaagant ja tema Hiiumaalt pärit abikaasa Lilit Jaagant ning motosportlane Tiit Kuusk.
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