VISIIT HIIUMAALE | Swedbanki juhtkond tutvus kohalike ettevõtjate muredega

Swedbanki juhtkond külastas septembri lõpus Hiiumaad, et kohtuda kohalike töötajatega ja saada ülevaade saare ettevõtluse olukorrast. Swedbank AS-i juhi Olavi Lepa sõnul räägiti visiidil enim sellest, millistel ettevõtetel läheb hästi ja mis nende kasvu pidurdab.
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