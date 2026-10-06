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KODUSAAREL | Minister Liina Vahtras: saarte ettevõtted alustavad konkurentidest kehvemast seisust

Hiljuti ametisse astunud hiidlasest majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ütles Hiiumaad külastades, et saared on ettevõtluse konkurentsitingimuste mõttes turutõrke piirkond ning selle olukorra leevendamisega tuleb tööd teha. Kärdlast pärit minister lubas lähemalt vaadata ka Lääne-Eesti saarte ettepanekut luua saartele eraldi konkurentsivõimet toetav programm.
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Liina Vahtras külaskäigul plastitööstuses Dale LD. | Foto: Eike Meresmaa

Vahtras külastas visiidi ajal HIIG+-i, Viscosat ja Nurstes asuvat plastitööstust Dale LD. Tema sõnul selgus kohtumisel ettevõtjatega, et mitmed probleemid, mis teda ennast kunagi Hiiumaalt lahkuma tõukasid, endiselt alles.

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