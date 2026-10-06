KODUSAAREL | Minister Liina Vahtras: saarte ettevõtted alustavad konkurentidest kehvemast seisust

Hiljuti ametisse astunud hiidlasest majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ütles Hiiumaad külastades, et saared on ettevõtluse konkurentsitingimuste mõttes turutõrke piirkond ning selle olukorra leevendamisega tuleb tööd teha. Kärdlast pärit minister lubas lähemalt vaadata ka Lääne-Eesti saarte ettepanekut luua saartele eraldi konkurentsivõimet toetav programm.