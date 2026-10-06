Vahtras külastas visiidi ajal HIIG+-i, Viscosat ja Nurstes asuvat plastitööstust Dale LD. Tema sõnul selgus kohtumisel ettevõtjatega, et mitmed probleemid, mis teda ennast kunagi Hiiumaalt lahkuma tõukasid, endiselt alles.
GALERIID
KODUSAAREL | Minister Liina Vahtras: saarte ettevõtted alustavad konkurentidest kehvemast seisust
Hiljuti ametisse astunud hiidlasest majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras ütles Hiiumaad külastades, et saared on ettevõtluse konkurentsitingimuste mõttes turutõrke piirkond ning selle olukorra leevendamisega tuleb tööd teha. Kärdlast pärit minister lubas lähemalt vaadata ka Lääne-Eesti saarte ettepanekut luua saartele eraldi konkurentsivõimet toetav programm.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
Panga juhi Olavi Lepa sõnul piiravad saare ettevõtete arengut energia- ja logistikakulud ning turismi hooajalisus.
SPORT
Hiiumaa Spordiliidu uueks peasekretäriks valiti Minni Simsalu, kes alustab tööd 16. novembril. Simsalu võtab üle ajutiselt äraoleva töötaja ülesanded.
UUDISED
Soome Ohutusjuurdluskeskuse raporti järgi viis mullu 17. mail Eura lennuvälja lähistel kahe helikopteri kokkupõrkeni grupilennule sarnane lendamine, mille puhul polnud pilootide omavaheline paiknemine ja...
PÄÄSTE
Esmaspäeval sõitis Reigi külas põdraga kokkupõrget vältinud kaubik kraavi. Juht viga ei saanud, kuid sõiduki pakiruumis olnud mahutist hakkas lekkima diislikütust.