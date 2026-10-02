25 AASTAT TAGASI | Äikesetorm laadis end maha mobiilsidemastides

Äikesetorm laadis end maha mobiilsidemastides
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Noortest muusikutest koosnev VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhatusel andis rahvusvahelise muusikapäeva puhul kontserdid Käina kultuurikeskuses ja Kärdla kirikus.
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Hiiumaal läheb 1. novembril liiklusregistrist automaatselt kustutamisele 925 sõidukit, mille registrikanne on olnud peatatud seitse aastat või kauem. Neist 575 kuuluvad kategooriatesse, millele rakendub...
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Jutt sellest, et tänapäeva lapsed enam liikuda ei taha, ei leia liikumisõpetajatega rääkides kuigi palju kinnitust. Lapsed tahavad endiselt joosta, mängida ja võistelda ning...
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Kui rõõmuhõisked saabunud rahust ja vaikusest vaibuvad, saab kõlapinda jälle see, mida Hiiumaal talvel teha.