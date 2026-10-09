Viimastel aastatel Maalehes ilmaprognoose avaldanud Jüri Ojasoo vaatab elevusega ringi kunagistes Kärdla linnavalitsuse ruumides, kus praegu tegutseb nukuteater. Ta viipab käega väheldase saali poole – siin oli 30 aastat tagasi tema kabinet. Linnapeaamet on Jüri Ojasoo elus ammu selja taha jäänud, ilma jälgimine aga mitte.
PERSOON
POOL SAJANDIT ILMAVAATLUSI | Ilm ja elu jätavad ruumi juhustele
Jüri Ojasoo märgib iga päev üles ühe arvu – õhutemperatuuri kell kolm pärastlõunal Kärdlas. Rohkem kui poole sajandi jooksul kogunenud andmeid võrreldes püüab ta aimata, milline ilm võib ees oodata. See hobi on püsinud läbi erinevate ametite ja eluetappide ning ulatub tagasi koolipõlve.
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