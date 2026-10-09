POOL SAJANDIT ILMAVAATLUSI | Ilm ja elu jätavad ruumi juhustele

Jüri Ojasoo märgib iga päev üles ühe arvu – õhutemperatuuri kell kolm pärastlõunal Kärdlas. Rohkem kui poole sajandi jooksul kogunenud andmeid võrreldes püüab ta aimata, milline ilm võib ees oodata. See hobi on püsinud läbi erinevate ametite ja eluetappide ning ulatub tagasi koolipõlve.