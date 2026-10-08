Õppereisile läinud Hiiumaa ja Saaremaa väikeettevõtjate seltskonna siht on Öland, kus peetakse septembri lõpus kogu saart haaravat lõikuspidu. Enne Ölandile jõudmist tuleb aga teha mõned peatused Rootsi mandril.
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REISIKIRI | Öland elab lõikuspeo rütmis
Ühes Rootsi linnas keeratakse kuumast suhkrumassist punasevalge-triibulisi komme, teises lõhnab terve linn õunte järele. Ölandil avavad inimesed oma koduaiad võõrastele, kunstnikud avavad töökojad ja talunikud oma poed. Mõne päeva jooksul saab üsna selgeks, mis juhtub siis, kui paljud väikesed tegijad otsustavad koos midagi suurt teha.
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