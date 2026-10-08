Ministeerium otsis hankega viieks aastaks vedajat Rohuküla-Sviby, Kihnu-Munalaiu, Munalaiu-Manilaiu ning Sõru–Triigi liinile. Ministeerium otsis kõigile neljale liinile vedajat ühe hankega, põhjendades seda sooviga tagada ühtlane teenus ja vältida olukorda, kus erinevate liinide peale tekiks mitu teenusepakkujat.
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VÕIT TÜHISTATI | Komisjon tühistas Tuule Liinide võidu laevaliini hankel
Riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas teisipäeval regionaal- ja põllumajandusministeeriumi otsuse tunnistada nelja parvlaevaliini, sealhulgas Sõru-Triigi liini hanke võitjaks OÜ Tuule Liinid, kuna ettevõte ei esitanud piisavalt tõendeid asenduslaeva olemasolu kohta. Ettevõte peab otsust põhjendamatuks ja lubab selle kohtus vaidlustada.
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