HOROSKOOP | 8.–14. oktoober

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Ühes Rootsi linnas keeratakse kuumast suhkrumassist punasevalge-triibulisi komme, teises lõhnab terve linn õunte järele. Ölandil avavad inimesed oma koduaiad võõrastele, kunstnikud avavad töökojad ja...
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Pidin täna hommikul metsa seenele minema. Eile õhtul laekus aga info, et see Hiiumaa karu, ainus karu siin, on parasjagu Kalana kandis. Pildid ja...
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"Ma ei saa seda teha, sest mul ei ole raha, aega, oskusi, ideid…" Loll, kes vabandusi ei leia. Ressursinappuse saab aga hoopis eeliseks pöörata,...
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Hiiu Leht 8. oktoobril Juhtkiri | Nappusest sünnib jõud Arvamus | Karuhirm või seenesõgedus – kumb on tugevam? Arvamus | Maaettevõtluse suurim komistuskivi on...