KURI LAAT | Võileivad paadi heaks, laadasupp ja Setomaa sibulad

Ilmaga sellel oktoobrikuu esimesel laupäeval vedas. Kahekümne viie kaupleja tarvis seati platsile katusealused letid. Avarale muruplatsile kolletavate kaskede alla märgiti külastajatele mõeldud parkimiskohad ja paigaldati viidad, mis juhatasid külastajaid nii laadaplatsile kui kohvikusse.
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