HIIDLASTE ELUIGA | Hiiumaal sündiva lapse oodatav eluiga on 18 aastaga pikenenud 8,3 aastat

Täna sündinud Hiiumaa lapse oodatav eluiga on 81,2 aastat, Eesti lapsel keskmiselt 79,6. Viimase 18 aastaga on hiidlase oodatav eluiga pikenenud 8,3 aastat, mis on maakondade seas üks suurimaid tõuse. Tegelikult elavad täna sündivad lapsed tõenäoliselt veelgi kauem, sest üsna kindlasti väheneb surma tõenäosus igas vanuses ka edaspidi.