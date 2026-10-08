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ARVAMUS | Karuhirm või seenesõgedus – kumb on tugevam?

Pidin täna hommikul metsa seenele minema.
Eile õhtul laekus aga info, et see Hiiumaa karu, ainus karu siin, on parasjagu Kalana kandis. Pildid ja videod karu tegemistest keset küla – päriselt keset-keset küla, majade vahel.
Max 500 meetrit me majast.
Umbes 700 meetrit mu fookuses olevast seenepaigast.
Siinsamas.
Ja näe ei olegi läinud veel.
Siim Nestor. | Foto: Erakogu

Olen mõelnud variante. Öö läbi mõtlesin. Hommiku kuueni.

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