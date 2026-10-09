25 AASTAT TAGASI | Hiidlannal Eestis pikimad juuksed

Hiidlannal Eestis pikimad juuksed
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Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
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Reedel algab Kärdla mälumängu XV hooaeg, mis toob kokku sarja ajaloo suurima osalejaskonna. Juubelihooajal lööb kaasa 32 võistkonda ehk ligi 130 mälumängusõpra.
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Jüri Ojasoo märgib iga päev üles ühe arvu – õhutemperatuuri kell kolm pärastlõunal Kärdlas. Rohkem kui poole sajandi jooksul kogunenud andmeid võrreldes püüab ta...