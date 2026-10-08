22. septembril Kärdla Kultuurikeskuse kinosaalis peetud seminar tutvustas kaheaastast projekti TSIRK.
UUDISED
SEMINAR | Teadlased uurisid Hiiumaa külade elujõudu ja lindude peletamist
Kui elujõulised on Hiiumaa külad, kuidas muudab kliima saare põllumajandust ning kas rändlinde saaks põldudelt peletada droonidega? Neile küsimustele otsisid teadlased vastuseid Maaülikooli seminaril Kärdlas.
Viimased kuulutused
Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
Veel lugemist:
UUDISED
Riigihangete vaidlustuskomisjon tühistas teisipäeval regionaal- ja põllumajandusministeeriumi otsuse tunnistada nelja parvlaevaliini, sealhulgas Sõru-Triigi liini hanke võitjaks OÜ Tuule Liinid, kuna ettevõte ei esitanud piisavalt...
GALERIID
Ühes Rootsi linnas keeratakse kuumast suhkrumassist punasevalge-triibulisi komme, teises lõhnab terve linn õunte järele. Ölandil avavad inimesed oma koduaiad võõrastele, kunstnikud avavad töökojad ja...
ARVAMUS
Pidin täna hommikul metsa seenele minema. Eile õhtul laekus aga info, et see Hiiumaa karu, ainus karu siin, on parasjagu Kalana kandis. Pildid ja...
JUHTKIRI
"Ma ei saa seda teha, sest mul ei ole raha, aega, oskusi, ideid…" Loll, kes vabandusi ei leia. Ressursinappuse saab aga hoopis eeliseks pöörata,...