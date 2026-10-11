REPLIIK | Metsa kuningas

Vanad puud meenutavad vanu ja tarku inimesi. Neil on kortsud ja nad on palju näinud. Nad on mind õpetanud meeles pidama, et “ka see läheb mööda”, mida ma kiiretel nädalatel ikka veel unustan.
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