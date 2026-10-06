ULGUHIIDLANE | Annika annab Hiiumaa lapsepõlve edasi oma lastele

Endisele tippujujale Annika Aljandile (sünd. Saarnak) sobib pealinna tempokas ja asjalik elurütm, kuid Hiiumaa on tema jaoks endiselt eriline paik. Lapsepõlves Salinõmmes lehmi lauta kutsunud ja Saarnaki rannas ujunud Annika tahab nüüd oma kolmele lapsele edasi anda seda, mida Hiiumaa talle kunagi pakkus.