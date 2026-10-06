Kuivatatud tuulehaug oli maiustus kommide asemel, piim tuli ise ära kurnata ning vanaema juures Salinõmmes oli suvel ühe katuse all kaheksa lapselast.
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Annika annab Hiiumaa lapsepõlve edasi oma lastele
Endisele tippujujale Annika Aljandile (sünd. Saarnak) sobib pealinna tempokas ja asjalik elurütm, kuid Hiiumaa on tema jaoks endiselt eriline paik. Lapsepõlves Salinõmmes lehmi lauta kutsunud ja Saarnaki rannas ujunud Annika tahab nüüd oma kolmele lapsele edasi anda seda, mida Hiiumaa talle kunagi pakkus.
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