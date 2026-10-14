ARENGUD | Sadama Üürimaja sai üle poole miljoni eurose toetuse kätte

Hiiumaa vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonile andis ettevõtte olukorrast ülevaate komisjoni esimees ja Sadama Üürimaja nõukogu liige Sander Kopli, kes kinnitas Hiiu Lehele, et EIS on kogu toetuse välja maksnud ning sihtasutusel ei ole üürimaja projektiga seoses täiendavaid küsimusi. EIS kommunikatsioonispetsialist Piret Malv lisas, et toetuse andmise aluseks oleva määruse kohaselt on EISile esitatud tööde vastuvõtmise akt ja kasutusluba.

