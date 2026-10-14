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ARENGUD | Sadama Üürimaja sai üle poole miljoni eurose toetuse kätte

Kõrgessaares asuv Sadama Üürimaja OÜ sai septembris kätte Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) poolse 553 000 euro suuruse toetuse.

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Sadama üürimaja. | Foto: Arabella Valtin

Hiiumaa vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonile andis ettevõtte olukorrast ülevaate komisjoni esimees ja Sadama Üürimaja nõukogu liige Sander Kopli, kes kinnitas Hiiu Lehele, et EIS on kogu toetuse välja maksnud ning sihtasutusel ei ole üürimaja projektiga seoses täiendavaid küsimusi. EIS kommunikatsioonispetsialist Piret Malv lisas, et toetuse andmise aluseks oleva määruse kohaselt on EISile esitatud tööde vastuvõtmise akt ja kasutusluba.

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