Viscosa Land Art vol 1 tõi Hiiumaale kokku 25 osalejat Eestist ja Horvaatiast ning üks osaleja ka Sloveeniast. Ettevõtmist vedasid tunnustatud floristid ja mandril kõrgelt hinnatud koolituste ja lilleseadega tegelevad, Pulmalill OÜ asutajad õed Aire Reenumägi ja Anu Peri.
KULTUUR
PÜHAPAIGA TUNNE | Viscosa varemetesse kerkis floristide käe all maakunst
Kõrgessaares Viscosa kultuuritehases tegutsesid möödunud neljapäevast pühapäevani Eesti ja Horvaatia floristid, kes lõid endise tööstushoone varemetesse looduslikest materjalidest kunstiinstallatsiooni.
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