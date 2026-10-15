PÜHAPAIGA TUNNE | Viscosa varemetesse kerkis floristide käe all maakunst

Viscosa Land Art vol 1 tõi Hiiumaale kokku 25 osalejat Eestist ja Horvaatiast ning üks osaleja ka Sloveeniast. Ettevõtmist vedasid tunnustatud floristid ja mandril kõrgelt hinnatud koolituste ja lilleseadega tegelevad, Pulmalill OÜ asutajad õed Aire Reenumägi ja Anu Peri.