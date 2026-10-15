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KULTUUR

PÜHAPAIGA TUNNE | Viscosa varemetesse kerkis floristide käe all maakunst

Kõrgessaares Viscosa kultuuritehases tegutsesid möödunud neljapäevast pühapäevani Eesti ja Horvaatia floristid, kes lõid endise tööstushoone varemetesse looduslikest materjalidest kunstiinstallatsiooni.

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Eesti ja Horvaatia floristid panid Viscosa Kultuuritehasesse üles maakunsti installatsiooni. | Foto: Ainsalu Photography

Viscosa Land Art vol 1 tõi Hiiumaale kokku 25 osalejat Eestist ja Horvaatiast ning üks osaleja ka Sloveeniast. Ettevõtmist vedasid tunnustatud floristid ja mandril kõrgelt hinnatud koolituste ja lilleseadega tegelevad, Pulmalill OÜ asutajad õed Aire Reenumägi ja Anu Peri.

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