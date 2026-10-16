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ORJAKU KÜLA ELU | Orjaku hoiab juurtest kinni ja kasvatab uusi võrseid

Orjaku küla Kassari saarel tühjenemise üle kurta ei saa. Viimastel aastatel on juurde tulnud üle kümne uue pere, lisaks suvitajad.
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Õunamahla tegu Porgi talus. | Foto: Eike Meresmaa

Orjaku küla mõnuleb vananaistesuve lõpu päikesepaistes, linnud kogunevad rändele ja õunapuud on küpsevaid vilju täis.

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