ORJAKU KÜLA ELU | Orjaku hoiab juurtest kinni ja kasvatab uusi võrseid

Orjaku küla mõnuleb vananaistesuve lõpu päikesepaistes, linnud kogunevad rändele ja õunapuud on küpsevaid vilju täis.
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