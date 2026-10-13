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ARVAMUS

ARVAMUS | Reet-Reet, mida sa teed?!*

Meretaguse maa meretagused probleemid on riigijuhtidele ammu teada. Aga no kamoon, laskem Reedal vähemalt pensionilegi minna.

Helen Mihelson on hiidlasest ajakirjanik. | Foto: Erakogu

Elu pole küpses eas Reeta hellitanud. Rohkem kui 50 aastat rasket tööd on jätnud oma jälje, kuid pensionipõlvest ei julge ta sellegipoolest unistada. No lihtsalt ei maksa, see oleks liiga naiivne. Töö vajab tegemist ja kes siis muu kui meie Reet.

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