ARVAMUS | Reet-Reet, mida sa teed?!*

Elu pole küpses eas Reeta hellitanud. Rohkem kui 50 aastat rasket tööd on jätnud oma jälje, kuid pensionipõlvest ei julge ta sellegipoolest unistada. No lihtsalt ei maksa, see oleks liiga naiivne. Töö vajab tegemist ja kes siis muu kui meie Reet.
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