HOROSKOOP | 15.–21. oktoober 2026

Jäär
Viimased kuulutused
14.10.2026
Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab meie toetajaid ja koostööpartnereid: AS Jetoil, AS Sportland, Hiiumaa Spordiliit, Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp, COOP Hiiumaa, Euro Kinnisvaraarenduse OÜ, M ja P Nurst AS, AS Salva Kindlustus, OÜ Relle Autokaubad, OÜ Tiit Reisid, Hiiu Leht, RMK, EOL, Recado Meedia OÜ, Emmaste Põhikool, Hiiumaa Spordikool, Hiiumaa vald, Marje Randmaa, Laura Valting, Tiiu Vannas, Hardi Raiend. Tänu teile läks meil hooaeg suurepäraselt korda!
14.10.2026
Ostan kultivaatori traktorile 25 hj. Tel 516 8779
14.10.2026
Ostan kaks rulooni põhku või võrdväärse koguse pakkides. Tel 5628 5468
12.10.2026
Vajan abi katuse remondiks. Tel 515 6076
09.10.2026
Müüa avavee mõrra luba (Saare maakond), püügi ruut 272. Pakumised teha oliver.sannik@gmail.com Tel 523 0463
08.10.2026
Ostan vanu raamatuid, maale, graafikat, postkaarte, nõusid, münte jne. Tel 5829 9810
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Hiiumaal pakutakse tasuta koolitusi, kuidas vähendada toiduraiskamist, parandada rõivaid ja komposteerida biojäätmeid. Oktoobrist märtsini toimub viis tasuta koolitust, mille korraldavad Kassari Haridusselts ja Zero...
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KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli meeskond kaotas reedel Saku II liiga kohtumises Haapsalu Herilastele 54:81.
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FC Hiiumaa alistas hooaja viimases kodumängus Läänemaa JK 4:0 ning jätkab Eesti jalgpallimeistrivõistluste II liigas võidulainel.