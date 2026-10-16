ELUSTIIL | Veganiks olemise teevad keeruliseks teised inimesed

Veganlus ei olnud Mirjami jaoks järsk otsus. Ta ütleb, et oli ilmselt juba lapsest saadik selle poole liikunud. Liha ei ole talle kunagi eriti maitsenud, sealiha ega searasva pole ta tahtnud süüa ning taimne toit tundus alati ilusam, värvilisem ja isuäratavam.