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ELU

ELUSTIIL | Veganiks olemise teevad keeruliseks teised inimesed

Mirjam Saviojale pole liha kunagi eriti maitsenud. Kümme aastat tagasi otsustas ta loomade söömise lõpetada ning üsna pea loobus ka teistest loomsetest toodetest. Veganiks hakkas ta end nimetama mõni aasta hiljem, kui kolis Tartusse ja pidi üha sagedamini teistele selgitama, mida ta sööb ja mida mitte.
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Mirjami jaoks on parem olla mittetäiuslik vegan, kui üldse mitte vegan olla. | Foto: Kärolyn Kivistik

Veganlus ei olnud Mirjami jaoks järsk otsus. Ta ütleb, et oli ilmselt juba lapsest saadik selle poole liikunud. Liha ei ole talle kunagi eriti maitsenud, sealiha ega searasva pole ta tahtnud süüa ning taimne toit tundus alati ilusam, värvilisem ja isuäratavam.

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