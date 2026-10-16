Veganlus ei olnud Mirjami jaoks järsk otsus. Ta ütleb, et oli ilmselt juba lapsest saadik selle poole liikunud. Liha ei ole talle kunagi eriti maitsenud, sealiha ega searasva pole ta tahtnud süüa ning taimne toit tundus alati ilusam, värvilisem ja isuäratavam.
ELU
ELUSTIIL | Veganiks olemise teevad keeruliseks teised inimesed
Mirjam Saviojale pole liha kunagi eriti maitsenud. Kümme aastat tagasi otsustas ta loomade söömise lõpetada ning üsna pea loobus ka teistest loomsetest toodetest. Veganiks hakkas ta end nimetama mõni aasta hiljem, kui kolis Tartusse ja pidi üha sagedamini teistele selgitama, mida ta sööb ja mida mitte.
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