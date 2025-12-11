KÖIK JÜTUD | Aili Küttim: Hiiumaal kestab hooaeg kogu aeg

Saates tuleb jutuks:
– kelle jaoks on loodusrajad – inimese või looduse?
– kas matkaautod võtavad üle?
– kaua kestab Tõrvanina?
– mis on tulemas Viskoosasse?
– kus on prügi koht?
– kuidas tehti rattarada?
Jõulukuuske tuleks enne tuppa toomist hoida jahedas, nii ei jõua soojus teda kahjustada ja puu püsib kauem värske. Kindlasti ei tohi unustada ka seda,...
Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 11.12.2025 kell 15.00 Kärdlas volikogu saalis.
Muinsuskaitseamet tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia teaduspreemiate laureaate kultuuripärandi uurimise ja hoidmise eest. Hiidlane Monika Reppo pälvis muinsuskaitseametilt doktoriõppe eripreemia.
Hiiumaast kagus asuv Saarnaki laid saab valitsuse määrusega väikesaare staatuse, kuna seal elab rahvastikuregistri andmetel püsivalt vähemalt viis isikut. Hiiumaa vald saab alates 2027....