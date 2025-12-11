Jälgi meid
KÖIK JÜTUD | Aili Küttim: Hiiumaal kestab hooaeg kogu aeg

Seekord rääkis köik jütud ära RMK Lääne-Eesti piirkonnajuht Aili Küttim.
Saates tuleb jutuks:

– kelle jaoks on loodusrajad – inimese või looduse?

– kas matkaautod võtavad üle?

– kaua kestab Tõrvanina?

– mis on tulemas Viskoosasse?

– kus on prügi koht?

– kuidas tehti rattarada?

