Esimesena võtab külastajat vastu, isegi veidi ehmatavalt, elusuuruses Kärdla noorparun Ernst von Ungern-Sternberg, kes tervitab ja innustab külalist edasi astuma. Liigendatud kui sirmid, on piltnike portreed vaheldumisi tekstidega, mille põhjalikuks lugemiseks tuleb aega varuda. Kannatlikkus saab aga tasutud, kui jõuad saali otsa täitsa eheda eelmise sajandivahetuse Nurmikute Pikal tänaval asuvasse ateljeesse, kus piltseina taustal saab külastaja end pildile seada. Pikk tänav, muuhulgas, oli Nurmikute kodu ja fotode tegemiseks sobiv paik, sest arteesia kaevus sai voolava vee all kerge vaevaga paberpilte loputada.
HÕBEHIIDLASTE LUGU NÄITUSEL | Hõbehiidlased jäid tavaliselt kaadri taha
Pika Maja uut põhinäitust külastades on vau-elamus garanteeritud. Hõbehiidlaste fotonäitus on kui sisenemine piltniku hämaralt valgustatud pimikusse. Mustad drapeeritud seinad ja samme summutav must vaip põrandal viib sind omamoodi camera obscura sisse, mis tõlkes tähendabki pimedat ruumi. Must tuba on seniste heledalt valgustatud väljapanekute kõrval täiesti uus lähenemine Pika Maja näituste kujunduses.
