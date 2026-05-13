HÕBEHIIDLASTE LUGU NÄITUSEL | Hõbehiidlased jäid tavaliselt kaadri taha

Esimesena võtab külastajat vastu, isegi veidi ehmatavalt, elusuuruses Kärdla noorparun Ernst von Ungern-Sternberg, kes tervitab ja innustab külalist edasi astuma. Liigendatud kui sirmid, on piltnike portreed vaheldumisi tekstidega, mille põhjalikuks lugemiseks tuleb aega varuda. Kannatlikkus saab aga tasutud, kui jõuad saali otsa täitsa eheda eelmise sajandivahetuse Nurmikute Pikal tänaval asuvasse ateljeesse, kus piltseina taustal saab külastaja end pildile seada. Pikk tänav, muuhulgas, oli Nurmikute kodu ja fotode tegemiseks sobiv paik, sest arteesia kaevus sai voolava vee all kerge vaevaga paberpilte loputada.