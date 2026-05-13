Hiidlaste parima individuaalse tulemuse saavutas Tapa linnakeskkonnas joostud võistlusel N50 klassis Elo Saue, kes tuli Eesti meistriks ajaga 16.46. Samas klassis võitis hõbemedali Edit Kannel tulemusega 17.05. N50 klassi rajal tuli läbida 2,2 kilomeetrit ja 21 kontrollpunkti.
MEDALISADU | Hiidlastele orienteerumissprindis kaks meistritiitlit
Hiiumaa Orienteerujate Klubi ja Hiiumaa Spordikooli sportlased saavutasid nädalalõpul Tapal ja Tamsalus peetud orienteeriumisjooksu sprindi Eesti meistrivõistlustel kaks kuld- ja neli hõbemedalit. Võidud tõid koju Elo Saue ja teatevõistkond.
