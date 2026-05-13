Jälgi meid
Ütle sa ka midat! Päis
N, 14.05.2026

SPORT

MEDALISADU | Hiidlastele orienteerumissprindis kaks meistritiitlit

Hiiumaa Orienteerujate Klubi ja Hiiumaa Spordikooli sportlased saavutasid nädalalõpul Tapal ja Tamsalus peetud orienteeriumisjooksu sprindi Eesti meistrivõistlustel kaks kuld- ja neli hõbemedalit. Võidud tõid koju Elo Saue ja teatevõistkond.

Avatar photo
Esireas vasakult Johanna Trei, Joosep Esta, Atso Kesküla, Mia Esta. Taga vasakult Edit Kannel, Mati Mägi, Tanel Kannel, Elo Saue. | Foto: Martin Samorodni

Hiidlaste parima individuaalse tulemuse saavutas Tapa linnakeskkonnas joostud võistlusel N50 klassis Elo Saue, kes tuli Eesti meistriks ajaga 16.46. Samas klassis võitis hõbemedali Edit Kannel tulemusega 17.05. N50 klassi rajal tuli läbida 2,2 kilomeetrit ja 21 kontrollpunkti. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 14.05.2026 (73)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

4 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 14. mail

Hiiu Leht 14. mail Juhtkiri | Ratastool ei peaks viima kohtuteeni Arvamus | Hiiumaa 2035 – õnnelikum, rikkam, rohelisem, aga kuidas? Arvamus | HIIG+...

4 tundi ago

GALERIID

HÕBEHIIDLASTE LUGU NÄITUSEL | Hõbehiidlased jäid tavaliselt kaadri taha

Pika Maja uut põhinäitust külastades on vau-elamus garanteeritud. Hõbehiidlaste fotonäitus on kui sisenemine piltniku hämaralt valgustatud pimikusse. Mustad drapeeritud seinad ja samme summutav must...

5 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Kevad on täies hoos

Kevad on täies hoos ning kevadilmad jätkuvad ka järgneva nädala jooksul. Veidi niisutavat vihma on ka tulemas. Meri siiski liiga soe veel pole ning...

8 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×