DN-juunioride klassis saavutas kümne sportlase konkurentsis karikasarja üldvõidu Hiiu Purjelaeva Seltsi sportlane Jorgen Kuivonen. Samas arvestuses lõpetas Ott Saar hooaja kümnendana. Täiskasvanute DN-klassi üldarvestuses oli Kuivonen seitsmes ning Saar 25. kohal.
HIIDLASED EDUKAD | Jorgen Kuivonen tuli jääpurjetamises karikavõitjaks
2026. aasta jääpurjetamise Eesti karikasarja punktid on kolme peetud etapi järel kokku löödud ning hooaja kokkuvõttes jõudsid mitmed Hiiumaa sportlased oma klassides kõrgetele kohtadele. Häid tulemusi näidati nii DN-klassis kui ka kahepaatide Monotype-XV arvestuses.
