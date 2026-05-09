EUROOPA PÄEV | Meediaväljaanded ja ajakirjanikud tähistavad Euroopa päeva demokraatia, tõe ja ühtsuse nimel

Euroopa seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. Demokraatiavastased jõud on ülemaailmselt tugevnemas ning desinformatsioon õõnestab ühiskondlikku usaldust. Just seepärast on sõltumatu ja mitmekesine meedia praegu eriti oluline.

Euroopa on rohkem kui poliitiline või majanduslik projekt — see on ühine kohustus tagada rahu, vabadus, demokraatia ja inimväärikus. Miljonite inimeste jaoks on see ebakindlas maailmas endiselt stabiilse ja turvalise tuleviku kõige kindlam garantii, mida tuleb aktiivselt kaitsta ja tugevdada.

Ajakirjanike ja meediatöötajatena tunnetame oma vastutust. Vaba ja sõltumatu ajakirjandus on demokraatia oluline tugisammas. Professionaalne, faktidele tuginev ajakirjandus, avatud avalik arutelu ja võimult vastutuse nõudmine aitavad hoida kodanikke informeerituna ja ühiskonnaelus osalevana.

Euroopa päeval toome esile nii seda, mida Euroopa on saavutanud, kui ka seda, milleks ta on võimeline: Euroopa, mis seisab vabaduse ja solidaarsuse eest; Euroopa, mis investeerib usaldusväärse info loomisesse ja läbipaistvusse; Euroopa, mis käsitleb mitmekesisust tugevusena ja töötab ühise heaolu nimel.

Euroopa tugevus peitub selle inimestes. Informeeritud ja kaasatud kodanikud muudavad demokraatia vastupidavaks. Üle piiride, keelte ja kultuuride on koostöö ja dialoog need vahendid, mis aitavad erinevustest üle saada ja kasvatavad vastastikust mõistmist.

Kutsume poliitikuid, kodanikuühiskonda ja kodanikke üles toetama sõltumatut ajakirjandust — sealhulgas austades autoriõigust ja kaasnevaid õigusi ning võimaldades kirjastajatele ja toimetustele jätkusuutlikke ärimudeleid. Hästi toimivad ja piisavalt rahastatud toimetused on vajalikud, et ajakirjanikel oleksid vahendid, oskused ja sõltumatus, teenimaks avalikku huvi ning kaitsmaks demokraatlikke väärtusi.

Euroopa on oluline mitte üksnes riikide liiduna, vaid ühiste väärtuste kogukonnana. Koostöö, ausus ja ühine eesmärk on need, mis kindlustavad, et see lubadus püsib ka tulevastele põlvedele.

Allakirjutanud: