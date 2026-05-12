SAARTE ÜHINE ASI | Saaremaa ja Hiiumaa vahelise parvlaevaühenduse toimekindluse tagamisest

Hiiumaa Turismiklaster, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa Arenduskeskus, Saare Arenduskeskus ja Saaremaa Ettevõtjate Liit pöördusid seoses olukorraga Saaremaa ja Hiiumaa vahelises praamiliikluses regionaal- ja põllumajandusministri ning majandus- ja tööstusministri poole.
61-aastane parvlaev Amalie mahutab kuni kümme autot ja kuni 100 reisijat. | Foto: Raul Vinni
Austatud regionaal- ja põllumajandusminister

Austatud majandus- ja tööstusminister

Hiiumaa Turismiklaster, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa Arenduskeskus, Saare Arenduskeskus ja Saaremaa Ettevõtjate Liit pöörduvad Teie poole seoses olukorraga Saaremaa ja Hiiumaa vahelises praamiliikluses ning sellest tuleneva olulise negatiivse mõjuga saarte elanikele, ettevõtjatele ja kogu piirkonna majandusele.

Saarte omavaheline ühendus ei ole pelgalt transpordiküsimus, vaid elutähtis taristuteenus, mille toimimisest sõltuvad inimeste igapäevaelu, ettevõtete tarneahelad, töötajate liikumine, turismisektor ning piirkonna majanduslik konkurentsivõime. Tekkinud olukorras peavad ettevõtted tulema toime ebakindluse, viivituste ja otsese majandusliku kahjuga suurenenud transpordikulude ning saamata jäävate tulude tõttu.

Praamiliikluse häired mõjutavad tugevalt turismi- ja teenindussektorit, kus külastajate otsused sõltuvad suuresti ühenduse töökindlusest. Katkenud või ebakindel ühendus tähendab ära jäänud broneeringuid, vähenenud külastatavust, saamata jäänud tulu ning mainekahju kogu piirkonnale. Väheneb ka riigile laekuv käibemaksu- ja tööjõumaksude tulu.

Tootmis-, kaubandus- ja teenindusettevõtete jaoks tähendavad ühendushäired lisakulu transpordis, tarneraskusi ning ajakulu töötajate liikumisel. Praeguses olukorras sunnib Saaremaa ja Hiiumaa vahelise otseühenduse puudulikkus ja ebakindlus inimesi, sõidukeid ja kaupu liikuma mandri kaudu, mis muudab reisid ajaliselt oluliselt pikemaks ning kasvatab ettevõtete ja elanike kulusid mitmekordselt.

Leiame, et olukorras, kus riik ei suuda tagada tavapärast ja toimivat saartevahelist ühendust, ei tohi lisakulud jääda ainult saarte elanike ja ettevõtjate kanda.

Saarte ettevõtjate kahju ei ole ainult kohaliku tasandi probleem. Vähenenud ettevõtlusaktiivsus ja tulu tähendavad otseselt väiksemat maksulaekumist riigile – olgu selleks käibemaks, tööjõumaksud või ettevõtete tuludest laekuvad maksud. Seetõttu on toimekindel ühendus oluline mitte üksnes saarte elanikele ja ettevõtjatele, vaid kogu Eesti majandusele.

Avalikkuses kõlanud seisukohad ning kogemus näitavad selgelt, et praegune süsteem ei taga piisavat kriisikindlust. Probleemid madala veetaseme, jääolude või tehniliste rikete korral ei tohi viia olukorrani, kus kahe suure saare vaheline ühendus muutub ebakindlaks või katkeb täielikult. Samuti on korduvalt juhitud tähelepanu piisava varuvõimekuse puudumisele.

Peame vajalikuks, et riik käsitleks saartevahelist ühendust strateegilise taristuna ning võtaks kiireloomuliselt tarvitusele meetmed ühenduse töökindluse parandamiseks. 

Sealhulgas peame oluliseks:

  • tagada piisava võimekusega varulaeva olemasolu
  • töötada välja selge kriisiplaan ühendushäireteks 
  • kaasata saarte ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused ühenduste arendamisse 
  • hinnata ühendushäirete ja kärbete majanduslikku mõju saarte ettevõtlusele ja riigieelarvele
  • luua meede saarte ettevõtjatele ühendushäiretest tekkinud majandusliku kahju kompenseerimiseks
  • taastada koheselt varasemalt vähendatud saarte ja mandri vahelised väljumised endises mahus, et tagada inimeste ja kaupade sujuvam liikumine
  • kehtestada püsielaniku soodustus mandri kaudu liikumisel suursaarte vahel

Saarte ettevõtjad ja elanikud peavad saama kindlustunde, et ühendus mandri ja saarte ning Hiiumaa ja Saaremaa omavahelise liikumise vahel toimib usaldusväärselt aastaringselt. Piirkonna areng, investeeringud ja konkurentsivõime sõltuvad otseselt sellest, kas riik suudab tagada kaasaegse ja töökindla ühenduse.

Palume ministeeriumitel anda omapoolne hinnang olukorrale ning esitada lähiajal tegevuskava, kuidas tagatakse Saaremaa ja Hiiumaa vahelise ühenduse toimekindlus nii tavapärastes kui ka hädaolukordades.

 

Lugupidamisega,

Anti Leedu, Saaremaa Ettevõtjate Liit

Rainer Paenurk, SA Saare Arenduskeskus

Kulvo Pendra, Hiiumaa Ettevõtjate Liit

Liis Lukas, SA Hiiumaa Arenduskeskus

Kristel Peikel, Hiiumaa Turismiklaster

