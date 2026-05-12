VASTUVÕTT ALANUD | HIIG+ pakub õppimiseks rohkem võimalusi

Sel sügisel alustab tegevust Hiiumaa Gümnaasium ja Rakenduslik Kolledž ehk HIIG+. Uues riigikoolis on gümnaasiumi- ja kutseõpe senisest tihedamalt seotud ning põhikooli lõpetajal avaneb võimalus valida mitme erineva õpitee vahel. Täiskasvanud õppija saab jätkata pooleli jäänud haridusteed, õppida uue ameti, täiendada oma seniseid teadmisi täiendkoolitustel ning omandada uusi oskusi.