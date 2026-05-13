Kärdla Kooli esindasid konverentsil viimases voorus Adriana Danieljants, Mari Saar, Eliise Tarning, Karl-Kalev Laaneorg ja Erik Kriggulson.
TEEMA
MEILE KIRJUTATAKSE | Kärdla Kooli noored teadlased tõid Tartust koju teise koha
11. mail toimus Tartu Ülikooli muuseumis Hullu Teadlase XII uurimistööde konverents “Kuidas kulgeb?”, kus Kärdla Kooli 2.a klassi õpilased saavutasid teise koha. Noorte teadlaste töö jäi žüriile ja Hullule Teadlasele eriliselt silma just seetõttu, et uurimistöös oli ühendatud väga palju erinevaid katseid ja praktilisi avastusi.
Veel lugemist:
UUDISED
Kivikala ja Võrk postitas sotsiaalmeediasse video mõrranõudmisest, kus jääräimede ja haugide vahel siples ka kauaoodatud tuulekala. Ühes kaadris pistis kala oma pika noka võrgu...
SPORT
Hispaanias Santa Susannas peetud IFBB Euroopa meistrivõistluste raames toimunud fitness challenge’i võistlusel saavutas Siret Tara naiste hõbetaseme arvestuses pronksmedali. Lisaks jõudis ta poodiumile ka...
ARVAMUS
Sel sügisel alustab tegevust Hiiumaa Gümnaasium ja Rakenduslik Kolledž ehk HIIG+. Uues riigikoolis on gümnaasiumi- ja kutseõpe senisest tihedamalt seotud ning põhikooli lõpetajal avaneb...
UUDISED
Kliimaminister tunnustas maastikugeograaf Toomas Kokovkinit Looduskaitse hõbemärgiga nelja aastakümne pikkuse tegevuse eest, mille oluliseks osaks on olnud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala kujundamine, arendamine ja...