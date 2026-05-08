TalTech meresüsteemide instituudi satelliitpiltide analüüs näitab, et Läänemere jääperiood algas juba novembri teises pooles, kuid jäi keskmisest soojemate ilmade tõttu piiratuks kuni detsembri lõpuni. Jaanuari alguses saabunud külmadega hakkas merejää ulatus kiiresti kasvama ning suurenes järk-järgult kuni veebruari keskpaigani.
REKORDILINE JÄÄPERIOOD | Möödunud talve jääolud olid viimase kümne aasta kõige karmimad
2026. aasta jäätalv Läänemerel lõi kümneaastase rekordi – 20. veebruaril kaanetas jää Läänemerel ligi 160 ruutkilomeetri suuruse ala. Lühikesel perioodil veebruaris oli pea kogu Eestimaa rannikuala jäätunud. Soodsates oludes avati Lääne-Eestis lühikeseks perioodiks jääteed ning jäämurdjatel jätkus keeruliste olude tõttu tööd kuni aprilli alguseni.
