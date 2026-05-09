Kui Raili meenutab kolmekümne-aasta taguseid aegu, mil ta Hellamaal hakkas vaimse erivajadusega inimestega tegelema, täituvad ta silmad pisaratega. Ta räägib, kuidas pered olid tänulikud, et keegi tunneb huvi ja tegeleb inimestega, kes olid aastaid ühiskonna poolt justkui kappi surutud.
RÕÕM ANDMISEST | Raili Mägi ujub alati välja
Raili Mägi (64) elus on kuidagi nii juhtunud, et hüppab tundmatus kohas vette ja hakkab välja ujuma. Olgu selleks siis erivajadustega inimestega tegelemine, omastehooldus või leinanõustamine. Isegi surnukuuri läks ta ennast ise tööle pakkuma.
