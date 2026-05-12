TUNNUSTUS | Toomas Kokovkin pälvis looduskaitse hõbemärgi

Teadlase ja praktikuna tegutseva Toomase tähtsaim pikaajaline töö on olnud Väinamere rannikualade majandamise projekt, mis algas 1996. aastal koostöös Rootsi WWFiga. Selle projekti käigus toodi Hiiumaale, Vormsile ja Matsalusse šoti mägiveiseid ja teisi lihaveiste tõuge, samuti tehnikat, et karjatamisega puhastada võsastunud ja roogu täis kasvanud poollooduslikke rannikualasid. Jõudsalt suurenenud mahekarja najal rajasid Hiiumaa loomakasvatajad 2011. aastal Vaemla lihatöötlemiskeskuse.