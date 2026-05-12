Teadlase ja praktikuna tegutseva Toomase tähtsaim pikaajaline töö on olnud Väinamere rannikualade majandamise projekt, mis algas 1996. aastal koostöös Rootsi WWFiga. Selle projekti käigus toodi Hiiumaale, Vormsile ja Matsalusse šoti mägiveiseid ja teisi lihaveiste tõuge, samuti tehnikat, et karjatamisega puhastada võsastunud ja roogu täis kasvanud poollooduslikke rannikualasid. Jõudsalt suurenenud mahekarja najal rajasid Hiiumaa loomakasvatajad 2011. aastal Vaemla lihatöötlemiskeskuse.
TUNNUSTUS | Toomas Kokovkin pälvis looduskaitse hõbemärgi
Kliimaminister tunnustas maastikugeograaf Toomas Kokovkinit Looduskaitse hõbemärgiga nelja aastakümne pikkuse tegevuse eest, mille oluliseks osaks on olnud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala kujundamine, arendamine ja rahvusvaheline mõtestamine. Ta oli üks neist, kes pani aluse biosfääri kontseptsiooni rakendamisele Eestis.
Hispaanias Santa Susannas peetud IFBB Euroopa meistrivõistluste raames toimunud fitness challenge'i võistlusel saavutas Siret Tara naiste hõbetaseme arvestuses pronksmedali.
Sel sügisel alustab tegevust Hiiumaa Gümnaasium ja Rakenduslik Kolledž ehk HIIG+. Uues riigikoolis on gümnaasiumi- ja kutseõpe senisest tihedamalt seotud ning põhikooli lõpetajal avaneb...
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 29 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 19 väärteomenetlust, kaks kriminaalmenetlust ja kaheksa väljakutset.
Hiiumaa Turismiklaster, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa Arenduskeskus, Saare Arenduskeskus ja Saaremaa Ettevõtjate Liit pöördusid seoses olukorraga Saaremaa ja Hiiumaa vahelises praamiliikluses regionaal- ja põllumajandusministri...