NÄDAL POLITSEIS | Kärdla naiselt peteti välja 19 000 eurot

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul eksiti eelmisel nädalal liikluses enim piirkiiruse vastu ja seda nii maanteedel kui asulas. Politsei sekkumist vajasid taaskord telefoniga roolis rääkimise juhtumid ning juhtimiselt tuli kõrvaldada üks sõidukijuht, kes oli rooli istunud alkoholi tarvitanult.