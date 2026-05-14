Hiiumaal sündinud ja kooli lõpetanud Kõllamets on viimased kümme aastat käinud kohut Tallinna linnaga, et saada teenuseid, millele tal seaduse järgi õigus on. Viis korda on kohus tema kasuks otsustanud, kuid Tallinn pöördus sellest hoolimata märtsis Riigikohtu poole, et sotsiaalküsimuste abilinnapea Riina Solmani sõnul “saada õigusselgus”. Selle üle, kas Eesti põhiseadusega tagatud võrdsed võimalused ikka kehtivad ka puudega inimesele.
IGAPÄEVANE VÕITLUS | Sven Kõllamets võitleb ratastoolis eneseväärikuse eest
Sven Kõllamets (42) küünitab parema käe kõrgele üles, et avada kiibiga jõusaali uks. See on üsna sümboolne liigutus, mida ratastoolis mees peab tegema päevast päeva, sest paljud ligipääsetavuse lahendused on jäänud pidama poolele teele. Invatualett on justkui olemas, aga lukus. Või ei ole võimalik pärast ratastoolis sisenemist enam WC ust kinni panna. Või on rongi asendusbuss kaks aastat ilma madala kaldteeta.
Kolmapäeval tähistas Kärdla Muusikakool oma 65. sünnipäeva Kärdla kirikus kontserdiga “Kuskil peal alguskokkukõla olema”.
2026/2027. õppeaastal ei toimu Hiiumaa Ametikoolis (HAK) vastuvõttu veoautojuhi ega bussijuhi õppekavale. Sügisest saavad õppijad valida nelja eriala vahel: palkmajaehitaja, puitehitiste restauraator, väikesadama spetsialist...
Ministeeriumi, omavalitsuste ja vedaja neljapäeval peetud ühisel kohtumisel sai tehtud otsus, et parvlaev Soela jätkab Kihnu–Munalaiu ja Manilaiu–Munalaiu liini ja parvlaev Amalie Sõru–Triigi liini...
Varsti möödub kolm aastat sellest, kui Hiiumaa võttis vastu oma arengukava aastaks 2035. Kava visioon on lihtne ja ahvatlev: aastaks 2035 on Hiiumaa õnnelikum,...