KAUA VÕIB? | Minister Terras, aeg teha regionaalpoliitikat!

Neljapäeva õhtul teavitas regionaal- ja põllumajandusministeerium: “Anname teada, et parvlaeval Reet tekkis täna tehniline rike, mistõttu ei ole tal võimalik teenust osutada, vedaja tegeleb olukorra lahendamisega ning asendusvariantide leidmisega esimesel võimalusel. Olukorras, kui vedajal ei õnnestu tehnilist riket kiiresti oma jõududega parandada, oleme sunnitud ajutiselt suunama Sõru–Triigi liini teenindava parvlaeva Soela Kihnu laevaliinile, et tagada Kihnu ainuke ühendus mandriga.”