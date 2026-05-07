JUHTKIRI | Riigi ükskõiksuse triumf

Just selline on olukord suursaarte vahel juba nädal aega. Selle põhjustas asjaolu, et kihnlaste laev on remondis ja 55-aastane asenduslaev Reet läks põhjalikult katki. Mistõttu viidi saarlaste-hiidlaste laev kihnlastele, kuna muidu jääks seal elu täitsa seisma.

Tulemuseks on olukord, et kui muidu saab Kärdlast-Kuressaarde või vastupidi emma-kumma saare elanik sõita sõiduautoga mööda maad ja merd umbes kolme tunniga, makstes laevapileti eest 5.60 eurot, tuleb nüüd maksta 24.80 nelja ja poole tunnise seikluse eest läbi Haapsalu. Lisaks suurem kütusekulu. Ja kuna üldjuhul ei ole sõitja turist, vaid saarte vahet sõitev tööinimene, tuleb ettevõtjal juurde arvestada kaotatud töötunnid. Rääkimata sellest, kui sõita tuleb näiteks kaubikuga, millel laevapilet kallim. Kokku läheb see nali maksma sadu lisaeurosid.

Kihnlasi peabki aitama ja ega olukord pole iseenesest midagi uut. Sellist pealesunnitud Eestimaa avastamist tuleb hiidlastel-saarlastel tihti ette, kui mingil põhjusel tuuakse liinile asenduslaev, mis natuke valjemate tuuleiilidega ei sõida niigi. Või läheb katki.

Nüüd on siiski leitud kuskilt kolikambrist veel üks asenduslaev. Ainult 61-aastane vanaproua Amalie. Sotsiaalmeedia kommentaariumis märkis keegi tabavalt, et omaaegne hiidlasest reeder Sergo keerab selliste uudiste peale hauas teist külge. Hea, et mõnda jantsi ei toodud.

Kuid tegelikult pole asi ju konkreetsetes laevades. Kokkuvõttes on sellel jamal üks väga lihtne põhjus: regionaalpoliitikaga tegelev ministeerium ja poliitikud pole aastaid hiidlasi-saarlasi kuulanud. Omavalitsused on tüütuseni rääkinud, et vaja oleks uuemat asenduslaeva. Samamoodi on oksendamiseni räägitud, et taoliste olukordade leevendamiseks, kus mingil põhjusel laevaga otse ei saa, tuleks võimaldada soodsamat praamipiletit ringiga sõitmisel.

Vastuseks tuleb alati, tõsi erinevates variatsioonides, eitav vastus. Põhjuste leidmisel ollakse alati leidlikud. Ega kokkuvõttes ongi ju loll see, kes põhjendusi ei leia.

Nüüd on lisandunud vabandamine.

“Pahameel on antud olukorras täiesti mõistetav,” kõlab ministeeriumi pressiteates. Või “Mõistame väga hästi, et see muudatus tekitab suurt ebamugavust. Palume siiralt vabandust ning täname ette kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest.”

Tegelikult on neil ju ükskõik.