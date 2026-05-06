Seekord algasid jaanipäevased probleemid ülesõiduga õige varakult. Õigupoolest polnud siin midagi üllatavat – hõredamaks tehtud parvlaevagraafik, ebapiisav ja remontivajav laevastik ning kõrgendatud hinnaga lennupiletid olid loonud kõik eeldused, et tavapärasest pühadeks koju sõitmisest saaks koletu peavalu.
ARVAMUS | Kolm suurt võitu: vähevõitu, kehvavõitu, kallivõitu
Millest või kellest suve hakul Hiiumaal ikka kirjutada? Muidugi Amaliest, Reedast ja Tiiust. Pisut ka Soelast ja Leigrist. Ehk põhiliselt sellest, et ministeeriumi targal juhtimisel oleme taas saavutanud kolm suurt võitu: vähevõitu, kehvavõitu ja kallivõitu.
Parvlaev Amalie alustab neljapäeval sõitmist Sõru–Triigi liinil, kuid enamus reise on Kihnu Veeteede kodulehe andmetel juba eos välja müüdud. Siiski on lootust jooksvalt lisatavatele...
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase vastus Hiiumaa vallavanema Hergo Tasuja arvamusloole "Minister Terras, aeg teha regionaalpoliitikat!" (4.05.2026).