JÕUNUMBER | Minister Terras soovib püsielaniku soodustust kärpida

See oleks tähendanud, et hiidlased oleks saanud püsisoodustuse ka Virtsu-Kuivastu liinil ning saarlased Rohuküla-Heltermaa liinil. Eelmise ministri allkirjastatud määrus oli tingitud asjaolust, et Saaremaa-Hiiumaa vaheliste reiside ärajäämise tõttu peavad läbi mandri saarelt-saarele sõitjad maksma mitu korda kallimat hinda, kui seda oleks olnud Sõru-Triigi vaheline piletihind. Olukorra teeb kriitiliseks ka madalad nõuded Sõru-Triigi liini asenduslaevale. Näiteks on aprillis liinil olnud laevaga Reet ära jäänud reiside protsent ligikaudu 20.