AUTO KRAAVIS | Saksa turist sõitis Kärdlas kraavi

Rendisõiduki juht,
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REPORTAAŽ
Hiiumaa Loodusmatk Kõpu poolsaarel viis kodusaare nurgatagustesse, kuhu satub harva.
PERSOON
Kui Ukraina sõja esimestel tundidel pakkis Oleksandr Kosyntsev (43) koos perega autosse kõige hädavajalikuma, ei osanud ta arvata, et mõne aja pärast juhendab ta...
GALERIID
4. juuni spordipidu algas Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli ja Palade Põhikooli õpilaste ja õpetajate rongkäiguga kooli staadionilt spordihoone ette. Osavõtjad lehvitasid suveolümpiamängude lippudega.