FOTOD JA VIDEO | Viscosas ehitati utoopia reaalsuseks

Viscosa kultuuritehase ees, sees ja ümber käivad veel viimased ehitustööd, et enne jaanipäeva uksed avada.
Veel lugemist:
UUDISED
Maksu- ja Tolliameti (MTA) andmetel on mootorsõidukimaksu esimese osamakse tähtaegselt tasunud ligi üheksa Hiiumaa maksumaksjat kümnest.
GALERIID
Maadlustreenerile, õpetajale ja koolijuhile Tiit Madalveele avati pink Suuremõisa spordihoone juures.
UUDISED
Tallinna Lennujaam otsustas hiljuti Kuressaare lennujaamas muuta parkimise tasuliseks, kuna pikaks ajaks seisma jäetud autod tekitasid parkimiskohtade nappust. Sama mure üle on Hiiu Lehele...
TEEMA
Vahetult enne õppeaasta lõppu, 1.–5. juunil, käisid meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased põneval reisil Rootsis, mis algas Stockholmist ning viis meid ligi...