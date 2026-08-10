Kokku tegeles politsei nädala jooksul Hiiumaal 31 juhtumiga. Alustati kümme väärteomenetlust ja politseijaoskonda viidi kainenema üks inimene. Lähisuhtevägivalla juhtumitest anti teada ühel korral.
POLITSEI
KUHU KIlRET? | Algaja juht kihutas 150 km/h
Lõppenud nädalal andsid politseitöös tooni kiiruseületajad. Suurim kiiruseületaja oli algaja juht, kelle juhitava sõiduki kiiruseks mõõdeti 60 km/h enam, kui lubatud. Kõikide kiiruseületajate suhtes on alustatud väärteomenetlused.
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HARJUTUSVAHEND | Hiiumaal rannast leitud esemega harjutati õhusihtmärgi hävitamist (lisatud Kaitseväe kommentaar)
Politsei sai eile õhtul kell 20.21 teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese.