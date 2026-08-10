KUHU KIlRET? | Algaja juht kihutas 150 km/h

Lõppenud nädalal andsid politseitöös tooni kiiruseületajad. Suurim kiiruseületaja oli algaja juht, kelle juhitava sõiduki kiiruseks mõõdeti 60 km/h enam, kui lubatud. Kõikide kiiruseületajate suhtes on alustatud väärteomenetlused.